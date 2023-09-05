أبيرج يشق طريقه نحو «السباق إلى دبي» عبر «الألب»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قطع السويدي لودفيج أبيرج خطوة كبيرة نحو التأهل إلى البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أول من أمس بلقب بطولة أوميغا الأوروبية ماسترز في كرانز مونتانا، الواقعة في قلب جبال الألب السويسرية. وخطف أبيرج أول ألقابه الاحترافية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 678 نقطة، ويتقدم 137 خطوة، ليصبح بالمركز 49 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، علماً بأن البطولة الختامية للموسم، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي للغولف، خلال الفترة 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، سيتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ 50 الأولى بحسب نتائجهم على مدار الموسم، الذي يشمل 43 بطولة تقام في 25 دولة.

وصافة

من جانبه، استفاد مواطنه السويدي أليكساندر بورك من حلوله بوصافة البطولة برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويتقدم بدوره ثلاث خطوات، ويصبح بالمركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 1822 نقطة.

وكسب الإنجليزي مات فيتزباتريك، الذي حل ثالثاً، 196.5 نقطة، ليتقدم 25 خطوة، ويصبح بالمركز 59 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 620 نقطة، ويتمسك بآماله بالمشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد، وهي التي سبق له الفوز بلقبها مرتين خلال مسيرته في عامي 2016 و2020.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، بصدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، برصيد 4883 نقطة، يليه الإسباني جون رام برصيد 2.608 نقطة بالمركز الثاني، فيما تقدم البولندي أدريان ميرونك إلى المركز الثالث برصيد 1.934 نقطة.

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