94 مدرباً ومدربة في دورة اتحاد الهوكي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم اتحاد الإمارات للهوكي، الدورة التأهيلية الأولى لمدربي الهوكي الخماسي بالمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة، بحضور 94 مدرباً ومدربة.

واستمرت الدورة لمدة أربعة أيام، بإجمالي 32 ساعة تدريبية. ورحب أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية بالحضور، ونقل لهم تحيات عبد الله سلطان الدح رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. كما أعرب عن سعادته بالحضور الجيد، مؤكداً أن الإقبال على حضور الدورة، مؤشر جيد على أن المجتمع الإماراتي مهتم بأن يكون لرياضة الهوكي مكانة متميزة في القريب العاجل.

وقال أسامة حسني فتح الله المدير الفني للاتحاد، إن الاتحاد لديه خطة عمل وخارطة طريق تستهدف نشر رياضة الهوكي لتكوين قاعدة من المدربين، يكونون قادرين على إعداد لاعبين ولاعبات متميزين في رياضة الهوكي.

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