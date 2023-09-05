بوعصيبه: منتخب الدراجات يسعى للحفاظ على لقب طواف صلالة

المصدر: دبي - البيان

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أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات منصور بوعصيبه، أن المنتخب يحرص على المشاركة في طواف صلالة سنوياً ويسعى إلى الحفاظ على لقب الطواف الذي فاز به العام الماضي وسط مشاركة قوية من الفرق.

وأكد بوعصيبه، أن المنتخب استعد جيداً للمشاركة في طواف صلالة والذي يأتي ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في دوري الألعاب الآسيوية، وذلك بعد مشاركات ناجحة خلال العام الحالي في مختلف البطولات الآسيوية والتواجد في بطولة العالم وغيرها من المنافسات، التي أكسبت المنتخب شخصية قوية وتواجداً قوياً في كافة المنافسات.

ويقام طواف صلالة 2023 بسلطنة عمان خلال الفترة من 13-8 سبتمبر الحالي، وهو الطواف المدرج في روزنامة الاتحاد الدولي (2.2)، وهي المحطة الأخيرة للإعداد قبل السفر إلى دورة الألعاب الآسيوية. ويشارك المنتخب الوطني ببعثة تضم يوسف ميرزا مديراً فنياً للمنتخب إضافة إلى اللاعبين أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، عبد الرحمن البلوشي.

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