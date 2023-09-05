«دبي الرياضي» يضع اللمسات الأخيرة لـ «ألعاب المدارس»

المصدر: دبي - البيان

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وضع مجلس دبي الرياضي اللمسات النهائية لتنظيم «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، وبحث مع شركة «إي أس أم» المنظمة للدورة جميع التفاصيل الخاصة بالدورة الرابعة التي ستنطلق منافساتها خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة، وتمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين.

وتتضمن الدورة التي أطلقها المجلس منذ عام 2019 أكثر من 20 لعبة رياضية هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، والكاراتيه وبطولة المعلمين.

ومن المقرر أن يتم إعلان تفاصيل النسخة المقبلة ومواعيد منافساتها وأماكنها والألعاب التي تتضمنها وعدد المدارس والفرق المشاركة في الدورة التي تهدف إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد خلال الأيام المقبلة.

5000

واستقطبت النسخة الماضية من الدورة مشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 150 مدرسة حكومية وخاصة، وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث إن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 8 سنوات حتى عمر تحت 18 سنة، وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم فيها تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، كما يتواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أداءهم ومستوياتهم، وتعمل اللجنة المنظمة على إنشاء ملف رياضي لكل لاعب أو لاعبة يتم تسجيله في الدورة بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي. ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتمكين الرياضيين من الناشئين والشباب واكتشاف المواهب وتطويرها.

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