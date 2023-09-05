«آسيا لمحترفي الجوجيتسو» في دبي الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بداية من الجمعة المقبلة وحتى الأحد 10 سبتمبر الجاري في نادي شباب الأهلي بدبي.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم الرياضي وتستقطب مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، وخصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، إلى جانب مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها. وتعد البطولة واحدة من أهم البطولات التي تسهم في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين، كما تمكنهم من رفع جهوزيتهم للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي بعد أقل من شهرين.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «محطة دولية مهمة أخرى تجسد التعاون النموذجي بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والهادف إلى جمع نخبة اللاعبين في الساحتين المحلية والعالمية على بساط المنافسة، بما يتماشى مع خطط ورؤية الاتحاد في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، والوجهة الأولى للأبطال، وأكبر مطور للجوجيتسو على مستوى العالم».

أهداف

وأضاف الشامسي: «نحن على بعد أسابيع من انطلاق مجموعة من البطولات الدولية ذات الأهمية الاستثنائية وعلى رأسها النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ويتطلع المشاركون في تلك المنافسات إلى الوصول إلى أعلى معدلات الجهوزية التي تؤهلهم للمنافسة والتتويج، ولذا تعد بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو جسراً لعبورهم نحو تحقيق أهدافهم في ظل امتلاكها جميع المواصفات الفنية المطلوبة».

تأثير

من جانبه قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: «تعد بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو محط اهتمام نخبة اللاعبين في أنحاء العالم، بالنظر إلى توقيتها وتأثيرها المباشر في تصنيف اللاعبين، وخير دليل على ذلك نسب الإقبال المرتفعة على المشاركة في منافساتها، وخصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية تعزز رصيدهم وفرصهم في التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام الموسم».

وبدوره يقول اللاعب البرازيلي كاترييل فيرنانديز حزام أسود من أكاديمية «جي إف تيم» في ريو دي جينيرو البرازيلية والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 94 كيلوجراماً: «تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بأهمية خاصة للاعبين البرازيليين الراغبين في ترسيخ صدارتهم للتصنيف المعتمد لدى الرابطة، ونحرص على الوجود في العاصمة أبوظبي في هذه الفترة بالذات نظراً لقرب موعد انطلاق النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعد بطولة آسيا محطة مهمة ورئيسة لتكثيف استعداداتنا ورفع جهوزيتنا لخوض الاستحقاقات المقبلة .

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