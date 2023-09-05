منتخب الجودو يستعد لـ«آسياد الصين» من طوكيو

المصدر: دبي - البيان

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تغادر بعثة منتخب الإمارات للجودو يوم غدٍ إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لإقامة معسكر إعداد يستمر أسبوعين، في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو، والجامعة اليابانية العريقة، تحت مظلة الاتحاد الياباني للجودو.

يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب الإمارات للمشاركة في النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد»، التي تقام في مدينة هانغ تشو الصينية، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، فيما تقام منافسات بطولة الجودو خلال الفترة من 24 - 27 سبتمبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2023، برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، و7 لاعبين ولاعبات، هم اللاعبة بشيرات خرودي، التي تشارك في وزن تحت 52 كغم، واللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كغم، و5 لاعبين، هم نارمند بيان في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كغم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كغم، وظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم.

ويأتي المعسكر والمشاركة في دورة الألعاب، ضمن استعدادات المنتخب الأول لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، التي تقام خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر المقبل.

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