«أبوظبي للزوارق» بطل الجولة الثانية لمونديال الفورمولا 2

المصدر: سان نازارو ـ البيان

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توج فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي أقيمت أول من أمس في مدينة سان نازارو الإيطالية. جاء ذلك بعد فوز زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي بلقب السباق الرئيسي وسط مشاركة قوية من 17 زورقاً في هذه الجولة، في واحدة من أصعب المراحل للبطولة، فيما حل منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 في المركز السابع بالمنافسة.

وشهد السباق تصدر راشد القمزي للمنافسة منذ الدورة الأولى، ولكن اصطدام زورق 7 بقيادة ماتيلدا وايبيرج بإحدى البوابات الهوائية تسبب في إعادة الانطلاقة والسباق مجدداً، ومع إعادة الانطلاقة تفوق زورق أبوظبي 35 مجدداً في تصدر السباق مرة أخرى منذ الدورة الأولى مع ملاحقة من السويدي دانيال سيجينارك على زورق 54. وكان القمزي قد حقق في وقت سابق في الجولة نفسها الزمن الأفضل، مستفيداً من ذلك بتصدر السباق الرئيسي منذ البداية، ثم نجح مساء أمس في البقاء في الصدارة طوال الدورات الـ37 لينهي هذه الجولة في المركز الأول، بينما حل في المركز الثاني زورق 54 للسويدي دانيال سيجينمارك، وثالثاً زورق 74 بقيادة جاكومو ساكي من موناكو.

صدارة

وبهذه النتيجة يواصل زورق أبوظبي 35 صدارته للترتيب العام للبطولة برصيد 40 نقطة مع نهاية المرحلة الثانية من المنافسة، وتنتقل المنافسة إلى ثالث جولات البطولة في البرتغال في 16 و17 من سبتمبر الجاري، في حين يحل ثانياً في الترتيب العام زورق جاكومو ساكي برصيد 24 نقطة، وهو أقرب وأقوى المنافسين حالياً لراشد القمزي.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وبارك له تفوق فريق أبوظبي وحصد لقب سباق الجولة الثانية من المونديال. وأكد أن إنجاز القمزي يكمل التفوق الكبير للفريق خلال الصيف الحالي ويعزز سلسلة الإنجازات التي لم تتوقف منذ شهر يونيو الماضي.

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