3 استحقاقات تنتظر منتخب السلة قبل «النخبة»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة قريباً إلى الدخول في المراحل الأخيرة لبرنامج إعداده للتصفيات الأخيرة للنخبة الآسيوية، حيث تبقت له 3 استحقاقات مهمة ابتداءً بدورة الألعاب الآسيوية مروراً بدورة الألعاب العربية في مصر وانتهاءً بالمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دبي الدولية بداية العام الجديد 2024.

وأوضح علي حاجي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العمليات وعضو لجنة المنتخبات الوطنية، أن برنامج الإعداد الطويل و التحضيري للتصفيات النهائية للنخبة الآسيوية سار بشكل مميز في الفترة الماضية، وكان من بينها آخر مشاركة في بطولة وليام جونز التي خاض فيها المنتخب الوطني 8 مباريات في 8 أيام فقط وقدم مستوى عالياً ولأول مرة يحتل المركز الخامس في هذه البطولة من خلال مشاركاته السابقة، وفاز على فرق لها خبرتها وباع طويل في البطولة، مشيراً إلى رضاهم التام على المشاركة.

وقال علي حاجي الذي تم تعيينه بقرار مؤخراً في منصب مدير المسابقات إضافة إلى مهامه الحالية، إن الاستحقاقات المقبلة في 3 مشاركات دولية ليست فقط بمثابة إعداد للنخبة الآسيوية، بل يتطلع فيها المنتخب لوضع بصمته في كل بطولة، خاصة وأن الفائدة كانت كبيرة لجميع اللاعبين قبل العودة حالياً إلى أنديتهم للمشاركة في انطلاقة الموسم، مشيراً إلى أن اللعب المحلي سيتوقف في حدود 20 سبتمبر الحالي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية وهناك استحقاق آخر دورة الألعاب العربية في مصر للمنتخبات وبعدها بطولة دبي الدولية في نهاية يناير حتى الأسبوع الأول فبراير 2024 وبعدها معسكر لمدة أسبوع قبل خوض تصفيات النخبة في فبراير وستجرى قرعة النخبة الآسيوية في 20 سبتمبر الحالي.

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