موسم اليد ينطلق بكأس الاتحاد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يبدأ غداً اتحاد الإمارات لكرة اليد موسمه الجديد، بمنافسات بطولة كأس الاتحاد، بمشاركة 8 فرق، هي الشارقة، والجزيرة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، ودبا الحصن، ومليحة.

وتشهد انطلاقة المسابقة إقامة 4 مباريات، حيث تقام المنافسات من خلال دورين، سيكون الأول تمهيدياً، وتم توزيع الفرق إلى مجموعتين عبر القرعة، حيث ضمت الأولى شباب الأهلي والوصل، ودبا الحصن، والشارقة، فيما ضمت الثانية كلاً من النصر، والجزيرة والعين، ومليحة.

ويلتقي اليوم كل من شباب الأهلي مع الشارقة على صالة شباب الأهلي، فيما يلتقي الوصل مع دبا الحصن على صالة الأخير، ويلتقي النصر مع مليحة على صالة نادي النصر، والجزيرة مع العين على صالة نادي العين.

وجددت (3) أندية ثقتها بالأجهزة الفنية والإبقاء على مدربيها، وبمقدمها النصر، الذي حافظ على الجهاز الفني المكون من المواطنين سعيد محمد ومساعدة محمد حسن، والشارقة الذي جدد تعاقده مع التونسي سامي السعيدي، ودبا الحصن حافظ على ارتباطه بالمدرب الجزائري حبة حبيب.

بينما يشهد الموسم تغييرات على مستوى المدربين واللاعبين المحترفين، وتمثلت في انتقال الوصل للمدرسة التونسية، بتعاقده مع المدرب محمد مسعودي، وتعاقد شباب الأهلي مع التونسي وليد بن عمر، وفضّل العين أيضاً المدرسة التونسية، وتعاقد مع المدرب زهير مسعودي، وكذلك بالنسبة لفريق مليحة، الذي تعاقد من المدرب القديم والجديد المصري وليد عبد الكافي، وتعاقد الجزيرة مع المدرب التونسي كمال هيدير.

وبحسب لائحة البطولة، تلتقي فرق كل مجموعة في دوري من دور واحد، وفي ختام الدور التمهيدي، يتم تحديد ترتيب كل مجموعة من الأولى إلى الرابعة، فيما تقام مباراة الدور النهائي من مباراة واحدة، على صالة محايدة، بين أول المجموعة الأولى، وأول المجموعة الثانية.

تأكيد

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، انتهاء الاتحاد من كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم، من ناحية تجهيز الحكام، حيث خاض 45 حكماً، دورة تدريبية لمراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالمسابقة، وكذلك صالات الأندية، حيث أنهت جميع الأندية ترتيباتها الخاصة باستضافة المباريات.

وأوضح أن مسابقة كأس الاتحاد ستقام بمشاركة اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات فقط، وستقام بعدها مباراة كأس السوبر الإماراتي بين الشارقة وشباب الأهلي، حيث تم تحديد يوم 23 سبتمبر الجاري، موعداً مبدئياً للمباراة، فيما تنطلق منافسات كأس الإمارات يوم 6 أكتوبر المقبل، بدون مشاركة لاعبي المنتخب، نظراً لوجودهم مع الفريق في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبالنسبة لمسابقة الدوري، فستنطلق يوم 7 نوفمبر المقبل.

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