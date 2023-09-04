نادي الشارقة يحتفل بـ "مستقبل الإمارات لرياضتي الكاراتيه والجودو"

المصدر: البيان

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أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، حفلاً بهيجاً بمناسبة ختام برنامجها الصيفي "مستقبل الإمارات لرياضتي الكاراتيه والجودو" والذي أقيم في فترة الصيف بمشاركة 113 لاعباً ولاعبة من المواطنين، للأعمار من 6 – 14 سنة، في اللعبتين، واستمر لمدة شهرين.

ووجد المعسكر الذي أقيم خلال فترة الصيف لابناء المواطنين، صدى طيباً وسط المجتمع وحظي بإقبال كبير واستضافته صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وشارك في تدريبات المعسكر، الأجهزة الفنية للعبتين، بالإضافة لعناصر من فرق الرجال بغرض تجهيزهم لقيادة الألعاب في الجانب الفني مستقبلاً، وشهد البرنامج تفوقاً واضحاً وأظهر مواهب عديدة من الأطفال والنشء المواطنين.

وقال سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي في كلمته خلال الحفل: "هناك تطابق وانسجام تام وتنسيق بين جميع إدارات أندية الإمارة، مع خطط مجلس الشارقة الرياضي المستمدة والمستوحاة من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به نادي الشارقة على نطاق الألعاب الفردية.

وأوضح الحزامي، أن أكثر ما أسعدهم هو رؤية أولياء الأمور وحضورهم، وهو مؤشر لنجاح البرنامج ويؤكد على الفائدة التي حصل عليها ابناؤهم، متمنياً ان تستمر هذه البرامج لأن هذا هو ما ينادي به صاحب السمو حاكم الشارقة باستثمار أوقات شبابنا فيما يفيدهم.

ومضى: "هدفنا هو حضور ابنائنا للأندية وممارسة الرياضة بشتى أنواعها، لزيادة معرفتهم وإضافة خبرات جديدة لهم، وبناء ثقة متينة بين أولياء الأمور والأندية، لأننا نهدف لصناعة قادة المستقبل، وسنعمل من أجل تطوير هذه البرامج واستقطاب أعداد أكبر لخدمة منتخبات الدولة وتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة".

من جانبه أكد اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن التجمع مميز بلا شك وينبغي أن يستمر في كافة الألعاب، مبيناً أن هذه الأجيال هي التي ستمثل رياضة الإمارات في المستقبل في كافة الألعاب الفردية والجماعية.

وأثنى الرزوقي على العمل الكبير الذي يبذله مجلس الشارقة الرياضي، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالألعاب الفردية وكذلك نادي الشارقة الرياضي، لافتاً إلى أن هذه التجمعات تحافظ على الشباب وتنمي فيهم روح الرياضة، ورؤية أسرهم له صدى كبير، وهو ما نادى به صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أولاهم كافة الحقوق.

وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، أنهم كاتحاد في سعي دائم لأن تكون هناك برامج مشتركة بين الاتحاد الأندية، مشيراً إلى أن جلسات واجتماعات عديدة ستعقد مع الأندية لوضع برنامج موحد لخدمة ابناء الوطن لأن الجميع هدفه واحد هو رفع راية الإمارات في كافة المحافل.

وفي كلمته خلال الحفل قال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياض رئيس الألعاب الفردية: "عيالي وبحفظهم".. مقولة مختصرة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تحوي الكثير من المعاني السامية والرعاية الشاملة التي يوليها والدنا حفظه الله لابنائه، مشيراً إلى أن هذه المقولة هي رسالة لنا جميعاً ولكافة أطراف المجتمع بالحفاظ على أبنائنا وتوجيههم للطريق الصحيح بقضاء أوقات فراغم بما يفيدهم في الأندية وهو الهدف الأسمى الذي نعمل لأجله، كيف لا والأندية التي هي الملاذ الآمن لعيالنا لما تحتويه من رياضات مختلفة تغذي العقل وتهذب الروح وتقوي البدن..

وتابع: "إننا في نادي الشارقة وفي إدارة الألعاب الفردية آلينا على أنفسنا ووضعنا هذه الكلمات نبراساً نهتدي به، وطريقاً نسير فيه لتحقيق غايات صاحب السمو حاكم الشارقة، لحفظ أبنائنا وجذبهم للنادي واستقطابهم، فهم الأولوية لنا لأنهم مستقبل الوطن وعماد دولتنا القوية".

حضر حفل ختام برنامجها الصيفي "مستقبل الإمارات لرياضتي الكاراتيه والجود" سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد جاسم، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، وعدد من الضيوف وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

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