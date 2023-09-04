الإمارات تستضيف أولى بطولات آسيا للمبارزة للرواد

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة بطولة آسيا للرواد، بمركز رأس الخيمة للمعارض، خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري، وبمشاركة 140 لاعبا ولاعبة من 14 دولة آسيوية.

وتقام البطولة بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حيث يتنافس المشاركون في واحدة من البطولات الآسيوية التى تستضيفها الإمارات للمرة الأولى في الفئات العمرية (40-49، 50-59، 60-69، 70 فيما أكبر)

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للمبارزة أن البطولة تعتبر أولى البطولات التي تستضيفها الإمارات في فئة "الرواد" وهو ما يعطي البطولة زخماً ويضمن لها النجاح لتضاف إلى سلسلة البطولات التي نظمها اتحاد الامارات للمبارزة خلال الآونة الأخيرة.

وقال : " عقدت اللجنة المنظمة العديد من الاجتماعات التنسيقية بمجرد الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة على تنظيم البطولة برأس الخيمة حيث تم التأكيد على مشاركة 140 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة آسيوية هم : الصين، هونج كونج، تايوان، أوزبكستان، السعودية، كازاخستان، أستراليا، قيرغيزستان، سنغافورا، اليابان، لبنان، طاجيكستان، إيران، بالإضافة إلى الإمارات".

وأوضح أن البطولة سيتم تنظيمها تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة الذي حرص على إيفاد الفنيين المختصين لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة البطولة وأبدى الجميع ثقتهم في الإمكانيات اللامحدودة للإمارات في التنظيم.

وأشار الشيخ المهندس سالم القاسمي إلى أن البطولة سيتم تنظيمها بسواعد إماراتية حيث تم اعتماد جميع قادة المجموعات واللجان من شباب الإمارات الذين يثبتون دوماً قدرتهم العالية في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بجودة لا تقارن.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد نظام البطولة وتوقيت فعالياتها بإقامة مسابقات الفردي في اليوم الأول والثاني، على أن يتضمن اليوم الثالث والأخير مسابقات الفرق.

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