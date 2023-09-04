منتخب الجودو الى طوكيو استعدادا لأسياد الصين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تغادر بعثة منتخب الإمارات للجودو بعد غد الأربعاء إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لإقامة معسكر إعداد يستمر أسبوعين في ضيافة جامعة توكاي اليابانية في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو والجامعة اليابانية العريقة تحت مظلة الاتحاد الياباني للجودو.

يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب الإمارات للمشاركة في النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية ، التي تقام في مدينة هانغ تشو الصينية خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، فيما تقام منافسات بطولة الجودو خلال الفترة من 24 - 27 سبتمبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة الإتحاد برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي قائمة بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في دورة الألعاب الاسيوية لعام 2023، برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم البدني والطبي المساعد، و7 لاعبين ولاعبات هم اللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في وزن تحت 52 كجم، واللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، و5 لاعبين هم، نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم.

ويأتي المعسكر والمشاركة في دورة الألعاب ضمن استعدادات المنتخب الأول لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو التي تقام خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز