سلا المغربي يشارك في «عربية السلة»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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اعتمد الاتحاد العربي لكرة السلة مشاركة سلا المغربي في بطولة الأندية العربية الـ 35 التي تستضيفها قطر من1 إلى 12 أكتوبر المقبل بعد اعتذار الرياضي اللبناني الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الاتحاد السكندري من حيث الفوز بلقب هذه البطولة.

وصرح العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد، أن الموافقة على انضمام سلا كونه الاحتياطي الأول بعد القائمة الأساسية التي تشمل 18 فريقاً، كاشفاً عن رغبة الحكمة اللبناني بالمشاركة وإبلاغ الأمانة العامة بهذا القرار لكن الأمر متوقف على اعتذار أي من الفرق التي أكدت مشاركتها في وقت سابق أي قبل انتهاء المهلة النهائية التي حددها الاتحاد.

وأضاف: القرعة ستجري خلال النصف الثاني من الشهر الحالي والقائمة الحالية تضم: قطر والأهلي من قطر، الكويت والقادسية من الكويت، الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، مجد طنجة وسلا من المغرب، وبيروت اللبناني ثالث البطولة الماضية، وحدة صنعاء اليمني، الاتحاد الليبي، خدمات فريج الفلسطيني، السيب العماني، المحرق البحريني، الجيش المركزي السوري، الاتحاد الرياضي الجزائري، الفتح السعودي ودجلة العراقي.

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