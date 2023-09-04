ختام بطولة الاستدامة للشطرنج بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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كرم عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الفائزين في منافسات بطولة «الاستدامة الرياضية» للشطرنج الكلاسيكي الدولية 2023 لشهر أغسطس، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 4 أيام من 7 جولات بزمن وقدرة 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 25 دولة.

وشهد حفل الختام المدير التنفيذي للنادي رجائي نعمان السوسي وحشد غفير من أهالي اللاعبين والمدربين وإداريي الأندية والأكاديميات المشاركة بالبطولة، حيث حصل على المركز الأول الأستاذ الاتحادي السوداني أبو بكر تاج السر برصيد 6 نقاط من أصل 7.

أكد النعيمي، أن البطولة تعتبر استكمالاً لخطط وبرامج النادي والجهاز الفني لرفع المستوى الفني، وتمثيل الدولة ولتحقيق الإنجازات والنتائج التي ترضي الطموحات.

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