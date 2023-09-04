ختام سباق شارة ديوان رئيس الدولة للهجن في الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أمس منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة في أسبوعها الأول، بميدان الذيد لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 15 شوطاً لسن الأيذاع لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلو مترات بحضور عدد كبير من ملاك الهجن ومحبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن.

المايدية

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «المايدية» لـ محمد خلفان بالعامري، بزمن وقدره 6:36:8، الشـــــــوط الثاني «خداعة» لـ سيف خلفان حمد الحافري، بزمن وقدره 6:38:97، الشـــــــوط الثالث «تواق» لـ سالم خلفان حمد الحافري، بتوقيت وقدره 6:29:68 (أفضل توقيت)، الشـــــــوط الرابع «مخلاب» لـ عبد الوهاب الهي بخش غلام، بزمن وقدره 6:37:44، الشـــــــوط الخامس «بيان» لـ يوسف سلطان سعيد الراشدي، بزمن وقدره 6:38:66، الشـــــــوط السادس «سريعة» لـ سعيد ناصر سعيد الكتبي، بتوقيت وقدره 6:34:98 دقيقة.

وفي الشــــــــوط السابع «مشكورة» لـ سعيد سلطان سعيد زايد، بزمن وقدره 6:38:19، الشـــــــوط الثامن «الداودية» لـ حمدان حمد سالم الدرعي، بزمن وقدره 6:38:65، الشـــــــوط التاسع «متعب» لـ عبدالله علي راشد الخاصوني، بتوقيت وقدره 6:41:47، الشــــــوط العاشر «الشميمي» لـ سهيل سعيد محمد دنون العفاري، بزمن وقدره 6:39:58، الشـــــوط الحادي عشر «وصايف» لـ سعيد محمد الخيال الطنيجي، بتوقيت وقدره 6:38:58، الشـــــوط الثاني عشر «ليالي» لـ سالم علي سالم الخاصوني، بزمن وقدره 6:30:36، الشـــــوط الثالث عشر«ذيب» لـ محمد حمد عبدالله فلاق الكتبي، بزمن وقدره 6:36:29، الشـــــوط الرابع عشر «عشاق» لـ حامد عبيد حامد الطنيجي، بتوقيت وقدره 6:40:41، الشـــــوط الخامس عشر «المسك» لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 6:39:79.

نجاح

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن أولى منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة حققت نجاحاً كبيراً في استقطاب عدد كبير من ملاك الهجن للمشاركة بهذا المحفل التراثي الرائع، مما يؤكد نجاحها، حيث يعتبر الحضور والمشاركة في شارة ديوان رئيس الدولة ناموساً لكل ملاك الهجن نظراً للقيمة الكبيرة التي تمثلها.

منافسات

وكانت منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة، بميدان الذيد لسباقات الهجن، قد شهدت أول من أمس، إقامة 18 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلومترات، بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

نتائج

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «جلمودة» لمحمد سعيد الخاصوني، بزمن وقدره 6:34:76 دقيقة (أفضل توقيت)، الشوط الثاني «الفارسة» لحمد خلفان بالعامري، بزمن وقدره 6:43:39، الشوط الثالث «عباب» لعلي سعيد سالم بن طارش، بزمن وقدره 6:41:52، الشوط الرابع «مشكور» لسالم محمد سالم بن لاحج، بتوقيت وقدره 6:39:63.سرابة وحصد الشوط الخامس «سرابة» لسعيد راشد سالم بالعيضب، بزمن وقدره 6:43:86، الشـــــــوط السادس «صدمة» لراشد علي بخيت الكتبي6:41:94، الشــــــــوط السابع «هملول» لمحمد خميس بالصوب الكتبي، بتوقيت وقدره 6:48:24، الشـــــــوط الثامن «مداهم» لسالم سعيد بالعجيد، بزمن وقدره 6:41:61.

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