5 أندية تستبدل مدربيها قبل انطلاقة موسم اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جددت ثلاثة أندية في دوري كرة اليد للرجال، ثقتها بالأجهزة الفنية وفضلت الإبقاء على مدربيها، وبمقدمتها النصر الذي حافظ على الجهاز الفني المكون من المواطنين سعيد محمد ومساعده محمد حسن، للموسم الثالث على التوالي لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلال الموسم الجديد 2024/2023 والذي سينطلق الثلاثاء المقبل ببطولة كأس الاتحاد، كما جدد الشارقة تعاقده مع التونسي سامي السعيدي، في حين، حافظ دبا الحصن على ارتباطه بالمدرب الجزائري حبة حبيب.

جديد المدربين

وطالت الصفقات الجديدة للمدربين، خمسة أندية أخرى، وانتقل الوصل للمدرسة التونسية بتعاقده مع المدرب محمد مسعودي، بديلاً للوطني خالد أحمد، وتعاقد شباب الأهلي مع التونسي وليد بن عمر بديلاً للمدرب المؤقت حسين زكي، وتعاقد العين أيضاً مع المدرب زهير مسعودي، وكذلك بالنسبة لفريق مليحة الذي تعاقد مع المدرب المصري وليد عبد الكافي بديلاً للمدرب السابق الجزائري رشيد شريح، وتعاقد الجزيرة مع المدرب التونسي كمال هيدير بديلاً عن مواطنه وليد بن عمر الذي انتقل إلى شباب الأهلي.

19 لاعباً

تشهد مسابقات فرق الرجال بالموسم الجديد مشاركة 19 لاعباً من المشمولين بتوجيهات رئيس الدولة من الفئات الأربع ضمن صفوف الفرق الثمانية المشاركة في مسابقات موسم الرجال، وتبرز للواجهة مشاركة 8 لاعبين من أبناء المواطنات وسبعة لاعبين محترفين وثلاثة لاعبين من المقيمين ولاعب من مواليد الدولة.

واستقر فريق الشارقة على المحترف التونسي مصباح الصانعي، والمقيم الجزائري زهير نعيم، ومن مواليد الدولة المصري محمود فايز، وضمن فريق النصر التجديد للاعب الجزائري عبد الجليل معاشو، بفئة المقيم وكل من الإيرانيين حسن مرتضى، وعادل محمد من فئة أبناء المواطنات، وضمن صفوف فريق مليحة تم قيد كل من سعيد بن خالد، وعبد العزيز خميس بفئة أبناء المواطنات، وتعاقد شباب الأهلي مع المحترف البرازيلي أكاسيو ماركوس، وسيلعب بجوار المحترف التونسي ريان بن محمود الزرياط.

وجدد الجزيرة مع لاعبيه الأجانب، الدنماركي كريس هولم، والكوبي يوسداني ريوس، بجانب صفقة على صعيد العناصر الوطنية بضم رائد سعيد، فيما غاب الإمبراطور عن التعاقدات مع الأجانب، والاكتفاء بالعناصر الوطنية، بجانب قيد المقيم التونسي أحمد بن سالم، ويوسف موسى بفئة أبناء المواطنات.

وفضل العين الاكتفاء بقيد اللاعبين خليل كمال، وعلي محمد من فئة أبناء المواطنات، وتم قيد كل من سعيد بن خالد، وعبد العزيز خميس بفئة أبناء المواطنات بصفوف فريق مليحة، كما حافظ فريق دبا الحصن على ارتباطه بجانب قيده المحترف الكونغولي بوريك ماندو، والكاميروني ماندو.

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