«شوده» و«بيضان» أبطال اليذاع في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اختتمت صباح أمس أولى جولات تمهيدي المرموم 2023 الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشهدت تحفة الميادين منافسة شرسة في الظهور الأول لهجن أبناء القبائل في سن اليذاع، خلال 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

ونجح شعار تويم حمد تويم البحيح المري في وضع بصمته على أول تحديات اليذاع البكار المفتوح وذلك عن طريق «شوده» التي سجلت زمناً وقدره 7:43:4 دقائق. وتألق «بيضان» لسعيد حمدان محمد بخيت الحميري في الشوط الثاني ونجح في حصد صدارة اليذاع الجعدان المفتوح بزمن بلغ 7:50:3 دقائق.

واستحقت «غاية» بألوان سهيل سالم متعب سعيد العفاري أن تكون نجمة التحديات وذلك بتحقيقها أفضل توقيت في جميع الأشواط بوصولها لخط نهاية الشوط الثالث لليذاع البكار المفتوح بلغ 7:42:3 دقائق.

أما الشوط الرابع لليذاع الجعدان المفتوح فقد ذهبت صدارته إلى «الشميمي» لعبدالله راشد محمد الغفلي وذلك بتوقيت وقدره 7:50:7 دقائق.

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