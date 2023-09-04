فيرستابن يدوّن اسمه في صفحات تاريخ الفورمولا 1

المصدر: روما - أ ف ب

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دوّن بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن اسمه في صفحات تاريخ الفورمولا 1، أمس، بعدما حقق انتصاره القياسي العاشر توالياً في بطولة العالم، بإحرازه سباق جائزة إيطاليا الكبرى، أمام زميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس.

وأدى انتصار الهولندي إلى تعزيز تقدمه على زميله بيريس في صدارة بطولة السائقين، كما أكد محافظة فريق ريد بول على سجله المثالي المتمثل في تحقيق 14 انتصاراً في 14 سباقاً هذا الموسم.

وسيطر بطل العالم على منافسات حلبة مونتسا في شمال إيطاليا، تاركاً مشجعي فيراري بحالة إحباط، بعدما حلّ سائق الفريق الإيطالي، الإسباني كارلوس ساينس في المركز الثالث، رغم انطلاقه أولاً أمام زميله شارل لوكلير من موناكو والبريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.

إنجاز

وحقق الهولندي البالغ من العمر 25 عاماً حتى الآن 12 انتصاراً هذا الموسم، وبات من المؤكد أنه سيحصد لقبه الثالث توالياً في بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما كسر الرقم القياسي الذي كان تقاسمه مع الألماني سيباستيان فيتيل بالفوز في زاندفورت نهاية الأسبوع الماضي.

وحقق فيرستابن فوزه العاشر على التوالي في السباق الذي تأخر لمدة 20 دقيقة واختُصرت لفاته إلى 51 لفّة، بعدما عانت سيارة ألفا تاوري بقيادة الياباني يوكي تسونودا من عطل في وحدة الطاقة خلال لفّة التحمية.

جهد

وقال فيرستابن «لم أكن لأصدق أبداً أن هذا الرقم القياسي كان ممكناً، لكن كان علينا العمل من أجل تحقيق ذلك اليوم، وهذا بالتأكيد جعل الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء». وأضاف: «كنت أحاول فقط التحلّي بالصبر. لقد كان سباقاً طويلاً جداً، وكنت أرى أنهم كانوا ينزلقون كثيراً بالإطارات الخلفية، لذلك كان عليّ فقط اختيار اللحظة المناسبة لي».

وبعد الانطلاقة المتأخرة للسباق، تصدّر ساينس في المنعطف الأول أمام فيرستابن ولوكلير الذي كان يصد محاولات راسل.

أما بيريس فكان متمسكاً بالمركز الخامس أمام الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين والتايلاندي ألكسندر ألبون على متن وليامس.

أما البريطاني لويس هاميلتون فقد انطلق مع إطارات «هارد»، حيث خسر مركزاً في الانطلاقة وبات تاسعاً خلف البريطاني لاندو نوريس. وبدأ فيرستابن أولى محاولاته للانقضاض على الصدارة في اللفة السادسة، بينما بدأ بيريس الضغط على راسل في اللفة الثامنة سعياً للمركز الرابع.

وفي اللفة الخامسة عشرة، تعرض ساينس لقفل إطارات، ما أتاح لفيرستابن تجاوزه نحو الصدارة. وبعد مرور 25 لفّة واكتمال وقفات الصيانة لغالبية سائقي المقدمة، كان فيرستابن متشبثاً بالصدارة وبفارق يتجاوز 4 ثوانٍ أمام ساينس ولوكلير وبيريس.

وبدأت ملامح المعركة على المركز الثاني تلوح بين ثلاث سيارات، إذ كان بيريس يضغط بقوة على لوكلير.

وقبيل النهاية، تواصلت المعركة بين بيريس وساينس وخلفهما لوكلير. وشهدت اللفة 46 تقدم بيريس إلى المركز الثاني أمام ساينس، ليصبح المكسيكي خلف زميله.

أما هاميلتون فقد كسب مركزاً من نوريس إلى المركز السابع وبدأ الضغط بقوة على ألبون لمحاولة كسب أكبر قدر ممكن من الثواني لتعويض عقوبة زمنية طالته في وقت سابق (5 ثوان).

واشتعلت معركة الإخوة بين سيارتي فيراري مع ساينس ولوكلير، حيث بدا أن الأخير أسرع، لكن زميله الإسباني كان يدافع بشراسة. واستمرت المعركة بين السائقين الزميلين حتى النهاية، لكن ساينس نجح بصد هجمات زميله ليحقق المركز الثالث خلف سيارتي ريد بول.

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