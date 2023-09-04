3000 متسابق في بطولة «هايروكس للياقة البدنية» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت دبي بطولة هايروكس الدولية للياقة البدنية لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي نظمتها شركة تو 147 للإدارة الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق، من بينهم 15 % من خارج الدولة، جاؤوا خصيصاً للمشاركة في أكبر بطولة للياقة البدنية تقام داخل الصالات المغلقة.

تضمنت البطولة التنافس في عدة فئات، هي: المحترفين رجال والمحترفات سيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط، فردي رجال، فردي سيدات، فرق التتابع المختلط، وفئة أصحاب الهمم، وشهدت البطولة مشاركة واسعة من العديد من الفرق المجتمعية والدوائر الحكومية، أبرزها شرطة دبي وشرطة أبوظبي.

وفاز الأمريكي ريان كنت بالمركز الأول في فئة المحترفين رجال، بعد إنهائه السباق في زمن 59 دقيقة، وفي فئة المحترفات سيدات، فازت الأمريكية لورين ويكس بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق بزمن 59:27 دقيقة، وفي منافسات الفردي رجال، فاز الكندي دارين بورك بالمركز الأول، بزمن 1:03:54 ساعة، وفي منافسات الفردي سيدات، فازت البريطانية كارلا ديلي في المركز الأول بزمن 01:08:18 ساعة.

تعاون

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تعد هذه البطولة الواسعة الانتشار، إضافة مميزة إلى قائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي، والتي تصل إلى أكثر من 450 فعالية، ونحن سعداء أن تكون دبي هي أول مدينة في الشرق الأوسط تستقطب هذه البطولة، حيث إن دبي تعد المكان المفضل للتعاون مع منظمي البطولات العالمية والكبرى، وهذه البطولة تعتبر من البطولات التي تستقطب شريحة واسعة من داخل وخارج الدولة».

يذكر أن بطولة هايروكس هي مسابقة فريدة من نوعها، انطلقت لأول مرة في ألمانيا عام 2017، وانطلقت للعالمية لتعزيز اللياقة البدنية، ويتم استضافتها في أكثر من 20 مدينة مختلفة في 11 دولة حول العالم، من أبرزها مدريد وهونغ كونغ ولاس فيغاس، نيويورك، ملبورن وسيدني، واستضافتها دبي حالياً لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستقام في دبي على مدار 3 سنوات، لتوفر للمشاركين تجربة رائعة.

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