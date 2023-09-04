ناصر التميمي: مرحلة مهمة في تاريخ «الأولمبية»

المصدر: دبي - البيان

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أكد ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية بأن قيام الانتخابات التكميلية (2020-2024) لاختيار عناصر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للمرة الأولى في تاريخها، يشكل ظاهرة حضارية رائعة، وحافزاً للأجيال الرياضية القادمة للانخراط في مجال العمل الرياضي الذي يبدأ من خلال الأندية ثم الاتحادات وصولاً لمختلف المجالات الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بجانب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

توافق

وأضاف التميمي، أن التوافق الذي تم قبل الانتخابات بين ممثلي الاتحادات الرياضية، شكل فريق عمل ورؤية واحدة، امتزجت فيها روح التحدي والإصرار لخدمة رياضة الإمارات، والذي يمثل استثماراً لخبرات الشباب الرياضي وحماسهم وتوافقهم من أجل تطوير قطاع الرياضة في الدولة، بعد تجربة ديمقراطية رياضية فريدة نشهدها لأول مرة على مستوى اللجنة الأولمبية لاستكمال الجهود الذين بذلوا الجهد في الدورات التأسيسية الماضية ليأتي المجلس الجديد دعماً للإيجابيات التي تحققت ومعالجة للسلبيات إن وجدت، بما يواكب طموحات المرحلة القادمة.

أفكار

واختتم التميمي تصريحاته قائلاً: بأن من ضمن أفكاره ومساهماته التي سيقدمهما لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الموقر برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي هو برنامج رعاية «الموهوبين الرياضيين»، وفق رؤية فنية وتربوية مجتمعية من شأنها أن تسهم في اكتشاف مواهب الإمارات والتي من شأنها أن تحقق خلال الفترة القصيرة القادمة النتائج المرجوة بإيجاد أبطال المستقبل خاصة الألعاب الأولمبية الفردية للنهوض برياضة الإمارات.

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