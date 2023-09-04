شباب الأهلي والشارقة يتألقان في افتتاحية موسم السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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حقق فريقا شباب الأهلي والشارقة الفوز في انطلاقة موسم كرة السلة، والذي بدأ ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، المؤجلة من الموسم الماضي، على كل من البطائح والظفرة، حيث فاز شباب الأهلي على البطائح في صالة نادي النصر 103-61، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً فريق الوصل، تقدم شباب الأهلي في الربعين الأول والثاني 23-17 و30-14، لتصبح النتيجة 53-31 بنهاية النصف الأول للمباراة، وفي الشوط الثاني، حقق البطائح تقدماً شرفياً في الربع الثالث 22-18، ليتقلص الفارق إلى 18 نقطة «53-71» قبل انطلاقة الربع الثالث، الذي كسبه شباب الأهلي بفارق كبير «32-8»، ليفوز بالنتيجة النهائية بفارق 42 نقطة «103-61».

وفي صالة نادي الوصل، حقق الشارقة الفوز بنتيجة مشابهة على الظفرة «103-54»، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً فريق النصر، وشهدت مجريات المباراة سيطرة كبيرة للشارقة في فتراتها الأربع، متخطياً حاجز المئة نقطة، بعدما أنهى الفترة الأولى بنتيجة 29-15، وواصل التقدم في الربعين الثاني والثالث 23-8 و24-15، قبل أن يُنهي الربع الأخير متقدماً 27-16.

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