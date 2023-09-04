«عجمان لأصحاب الهمم» يقيم معسكره في تركيا

المصدر: عجمان - وام

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تقيم بعثة نادي عجمان لأصحاب الهمم معسكرها الخارجي في تركيا، الذي يمتد لمدة 15 يوماً ضمن تحضيرات النادي للموسم الرياضي المقبل. يترأس البعثة اللاعب المخضرم سعيد المهري، وتضم 7 لاعبين ومدربي ألعاب القوة ومدرب رفعات القوة.

وذكر أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن البعثة باشرت تدريباتها وستخوض تجارب ودية مع عدد من الأندية التركية أثناء فترة المعسكر.

وأضاف الغملاسي أن الجهاز الفني للبعثة سيسعى إلى استثمار فترة المعسكر في تجهيز الفرق، خصوصاً أن لاعبي نادي عجمان لذوي الإعاقة حققوا ميداليات دولية في البطولات العالمية التي أقيمت، أخيراً، بالدولة.

وأكد الغملاسي أن الجميع يعي أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستفادة القصوى من المعسكر التدريبي عبر تنفيذ برنامج إعدادي ناجح يضمن مسيرة موفقة للفريق في البطولات المقبلة المحلية والدولية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة، التي وفرت كل سبل النجاح عبر توفير الاحتياجات كافة التي يحتاجها النادي، فضلاً عن رعاية مثل هذه المعسكرات الدولية.

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