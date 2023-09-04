الهيام البلوشي تهدي الإمارات فضية «مبارزة» غرب آسيا

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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انتزعت الهيام البلوشي لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة، ولاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، «فضية» كأس غرب آسيا للناشئين تحت 20 سنة في سلاح الفلوريه، في إنجاز تاريخي جديد للإمارات في رياضة المبارزة، وكانت الهيام البلوشي قد توجت أيضاً بفضية بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة بالأردن.

يذكر أن الهيام وحمدة التميمي ومايد محمد من نادي الفجيرة للفنون القتالية وفريق المنتخب، يستعدون لبطولة كأس غرب آسيا تحت سن 23، والتي تقام أيضاً في الأردن، وتختتم في السابع من سبتمبر الجاري.

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