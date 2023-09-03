عبدالله بن يعقوب ينال وسام الاتحاد الآسيوي للرماية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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قلد الشيخ سلمان الحمود الصباح، رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، عبد الله بن يعقوب الزعابي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرماية عضو الاتحاد الآسيوي، وسام الاتحاد الآسيوي للرماية، وذلك تقديراً لجهوده المميزة بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرماية لأكثر من 20 عاماً، نجح خلالها في تحقيق الكثير من الإنجازات لرياضة الرماية الآسيوية على المستوى الدولي، وكذلك تحقيق الميداليات الملونة في دورات الألعاب الأولمبية، والنقلة النوعية والعمل الاحترافي داخل أسرة الرماية الآسيوية، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في الكويت، بحضور لوسيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

من جانبه، أكد عبدالله بن يعقوب على أن حصوله على وسام الاتحاد الآسيوي للرماية ليس تتويجاً شخصياً له، بل تتويج للاتحاد الإماراتي للرماية من خلال الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والمستوى الخارجي.

وقال: أتقدم بخالص الشكر إلى الشيخ سلمان الحمود رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لمنحي الوسام، والذي سيكون دافعاً كبيراً للاستمرار في بذل الجهد خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مسيرة العطاء وتطوير ودعم رياضة الرماية، مشيراً إلى أن تجديد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية الثقة في الشيخ سلمان الحمود كرئيس للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة يعد مكسباً كبيراً للرماية الخليجية والآسيوية، وسيساهم في عملية التطوير وانتشار اللعبة.

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