سابالينكا إلى ثمن نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

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بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الفرنسية كلارا بوريل 1-٦ و1-٦ أمس في الدور الثالث.

واحتاجت سابالينكا التي بلغت دور الأربعة لآخر نسختين في البطولة الأمريكية وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري، إلى 60 دقيقة فقط للفوز على بوريل. وتلتقي البيلاروسية في الدور المقبل مع الروسية داريا كاساتكينا الرابعة عشرة الفائزة على البلجيكية غريت مينن 3-٦ و ٦-٤.

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