كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق من ألمانيا اليوم

المصدر: بادن بادن ـ وام

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يحتضن مضمار «ايفزهايم» العشبي في مدينة بادن بادن بألمانيا اليوم المحطة العاشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ30. وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراثها، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشهد السباق مشاركة نخبة مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ويقام لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

قائمة

وتضم قائمة الخيول المشاركة «جبلة» (المأمون مونلو × كوثر بنت نظام)، للمالك وذنان ريسينج، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس سفيان سعدي، و«ابينيو» (مستر جينوكس - ابيدور بنت دورمان)، للمالك يوسف سليم قاسم، بإشراف المدرب فابيان زافير فايسميير وقيادة الفارس استير روث فايسميير.

وهناك «فريدي بي» (تي إم فريد تكساس× فيا هايبولايت بنت داحس)، للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف وقيادة الفارس إدواردو بيدروزا، و«اليكيو» (نيشان × جيبلينا بنت درويش)، للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير، وقيادة الفارس ثورهامر هانسن، و«زوي» (عاصي × زيتا ايه)، للمالك والمدرب أليكسيا كولبوندينو وقيادة الفارس ميركو سانا.

فخر

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: فخورون بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية، والوصول للمحطة الألمانية العاشرة ما هو إلا دليل جديد على استمرارية السباقات، بنجاحات وأصداء مهمة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وأوضح أن الجولة الألمانية تمثل محطة رئيسية في سباقاتنا التي نحرص من خلالها التأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي، لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي.

وأضاف: «تنظيم سباق الكأس الغالية في بادن بادن، يجسد الروابط القوية، وعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات مع ألمانيا، كما يمثل إحدى ثمرات ومخرجات العلاقات الدولية المميزة والسمعة المرموقة لدولتنا الحبيبة».

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