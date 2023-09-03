راشد القمزي يحلق بالزمن الأفضل في سباق السرعة 

المصدر: سان نازارو (إيطاليا) - وام

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حقق زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي أفضل زمن ضمن تصفيات سباق السرعة والذي أقيم مساء أمس عبر تفاصيل الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والمقامة في مدينة سان نازارو الإيطالية، وذلك بعد ما حقق زمناً وقدره 42,070 ثانية في التصفية الأخيرة والحاسمة من سباق الزمن، وحل ثانياً زورق النرويجي توبايس مونتيكاس بزمن وقدره 42,424 ثانية وثالثاً زورق جاكومو ساكي من موناكو بزمن وقدره 42,769 ثانية.

تألق

وكان القمزي قد تألق بالتأهل والانتقال من التصفية الأولى حتى التصفية الثالثة والحاسمة والتي أحرز من خلالها أفضل زمن، في حين أنهى زميله في الفريق منصور المنصوري المنافسة في المركز الثامن حيث خرج بعد التصفية الثانية، وضمن القمزي بهذا المركز أن يكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة اليوم الأحد لتكون حظوظه بالفوز عبر السباق الرئيسي كبيرة في المنافسة.

ويطمح فريق أبوظبي لمواصلة النتائج الإيجابية، التي حققها بالجولة الأولى في ليتوانيا، وشهدت تتويج راشد القمزي، حيث يتصدر حالياً الترتيب العام للبطولة برصيد 20 نقطة، ويليه المتسابق الإستوني ستيفان ريناد برصيد 15 نقطة، وثالثاً جاكومو ساكي من موناكو. وحقق القمزي لقب البطولة العالمية 3 مرات في 2017، و2019، و2021، ويسعى للقب الرابع الموسم الحالي.

مشاركة

وأكد راشد القمزي، متصدر الترتيب العام، صعوبة المهمة اليوم، وسط أجواء المنافسة مع بقية المشاركين، خاصة أن الجميع يسعى للاستمرار في المنافسة على اللقب، موضحاً أن الالتفاف حول البوابة الهوائية الأولى من أصعب المراحل، وقد تشهد تغييراً جذرياً في النتائج.

وذكر ناصر الظاهري الذي سيشارك مع القمزي اليوم «راديو مان»، لتقديم التعليمات المختلفة طوال السباق عبر الراديو، ونقل رسائل اللجنة المنظمة له في المنافسة، أن الاستعداد لهذه الجولة بإقامة معسكر تدريبي، ساهم في تعزيز وصقل مهارة القمزي من خلال التمارين التي سبقت الجولة.

موضحاً إن مسار السباق سيمتد إلى 6 بوابات هوائية مختلفة، بمسافات ممتدة، وقد تشهد بعض الأماكن تنافساً للتجاوز بين الزوارق، ويبلغ طول المسار في المجمل 1600 متر.

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