«الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي» تناقش إنجازات «عالمية برلين»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد القاهرة غداً، وعلى مدار 3 أيام، أعمال اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يترأسه المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص التي أقيمت بالعاصمة برلين في الفترة من 17 حتى 25 يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة 190 دولة، مثّلها 7000 لاعب ولاعبة، من أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها، واستعراض كافة التقارير المتعلقة بها، وما حققته من نتائج، وكذلك استعدادات دول المنطقة للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها تورينو الإيطالية، في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025.

وتشهد مشاركة 2500 لاعب و625 مدرباً، و3000 متطوع وآلاف الأشخاص، بما في ذلك الطاقم والعاملين الطبيين وأفراد الأسرة، ووسائل الإعلام والضيوف والمندوبين، وأكثر من 300000 متفرج.

كما تشهد طاولة الاجتماعات، مناقشة التحديات التي تواجه حركة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، وانطلاق برامجها لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة. كذلك سيتم استعراض ما تم إنجازه من خطة عمل 2023، كما سيتم خلال الاجتماعات، وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2024، واستكمال الخطة الاستراتيجية الخمسية للأولمبياد الخاص 2021 - 2025.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز