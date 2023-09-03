الفجيرة تستضيف سوبر اليد المصري ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن الإمارات ستحتضن سوبر اليد المصري، والذي يجمع بين الأهلي والزمالك قطبي اللعبة في مصر، بنسخته الأولى بالدولة، وعلى أرض الصالة الكبرى بمجمع زايد في إمارة الفجيرة، خلال ديسمبر المقبل، مؤكداً أن الإجراءات الرسمية والرعاية لهذا الحدث الكبير، سيتم الإعلان عنها قريباً، بعد اكتمالها وفق الإجراءات والقنوات الرسمية.

وأوضح المحيربي أن سوبر اليد المصري، هذا الحدث الكبير والأول من نوعه بساحات كرة اليد، سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، مبيناً أن الاتحاد المصري لكرة اليد، أكد إقامة السوبر الأول من نوعه، وترحيبه باستضافة الإمارات هذا الحدث الكبير، وهو ليس الأول من نوعه لاستضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة القدم بالعديد من المواسم.

وكان اتحاد اللعبة قد سبق وأقام منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد خلال الموسم الماضي 2022 - 2023، ونهائي البطولة الأغلى بالموسم، تحت رعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة، وفي إمارة الفجيرة، وحضر الختام وتوج الفائز والمميزين بهذا الحدث، الذي مثّل مسك ختام الموسم الماضي، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبحضور العديد من القيادات الرسمية والرياضية بالدولة.

تاريخ حافل

ويعيش ناديا الأهلي والزمالك في صراع تاريخي مستمر على زعامة الرياضة المصرية بشكل عام، والألعاب الجماعية بشكل خاص، ومن بينها كرة اليد، وبطولات الأهلي والزمالك في كرة اليد، وضعت الفريقين في مصاف الأندية الأكثر فوزاً بالألقاب في التاريخ، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي، أو حتى العالمي، والتي شملت الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، جميعها بطولاتٍ حصل عليها الفريقان، ولمعرفة عدد بطولات الأهلي والزمالك في كرة اليد عبر التاريخ.

ويعد فريق الزمالك من بين أكثر الفرق فوزاً بالألقاب في تاريخ كرة اليد، حيث فاز طوال تاريخه بـ 73 بطولة على مختلف الأصعدة. كما يعد النادي الأهلي من أكثر الفرق حصولاً على بطولات في كرة اليد أيضاً، لكنه متأخر قليلاً عن الزمالك، حيث حقق حتى الآن 57 لقباً على مختلف الأصعدة.

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