40 حكماً يختتمون دورة كرة اليد في دبي اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تختتم في الثامنة من مساء اليوم دورة حكام كرة اليد، التي شهدت مشاركة أكثر من 40 حكماً من البنين والفتيات، إلى جانب عدد من المراقبين الفنيين، ونظمتها لجنة الحكام في اتحاد كرة اليد برئاسة العميد طيار «م» عبدالسلام ربيع المحيربي، نائب رئيس الاتحاد، بمسرح الهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيص في دبي، وأقيمت فعاليات الدورة يومياً خلال الفترة المسائية من الخامسة ولغاية الثامنة مساءً، وحاضر فيها المحاضر والحكم الدولي ياسر سليم، السكرتير الفني للجنة الحكام بالاتحاد.

مباريات

على جانب آخر، سيدير قضاة اللعبة خلال الموسم 479 مباراة، تشمل جميع مسابقات الموسم لكل الفئات والمراحل، وهي كالتالي: للرجال 104 مباريات، وللشباب 50 مباراة، وللناشئين 84 مباراة، والأشبال 103 مباريات، والصغار 138 مباراة.

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