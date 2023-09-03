تألق «مذخورة» و«سند» في افتتاح تمهيدي المرموم

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن نادي دبي لسباقات الهجن صباح أمس تمهيدي المرموم في نسخة 2023 والذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وذلك في انطلاقة موسم سباقات الهجن في دبي، وجاءت الانطلاقة بتحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

إنجاز

ودونت «مذخورة» بشعار علي محمد سعيد الخاطري الانتصار الأول في تمهيدي المرموم بتصدرها اللقايا البكار المفتوح بزمن قدره 6:02:7 دقائق، فيما نجح «سند» المملوك لعبيد سلطان علي بالرشيد الكتبي في وضع البصمة على الشوط الثاني للقايا الجعدان المفتوح وتمكن من حصد المركز الأول في توقيت بلغ 6:02:6 دقائق.

محبة

أما التحدي الثالث والذي خصص للقايا البكار المفتوح فقد جاء بألوان «محبة» ملك ناصر سالم سليمان الدوحاني والتي نجحت في حسم السباق القوي في زمن بلغ 6:02:1 دقائق.

دالوب

وعزف «دالوب» بشعار محمد خميس عامر العمري أجمل ألحان اللقايا في أول أيام تمهيدي المرموم بعد أن ظفر بقمة اللقايا الجعدان المفتوح في الشوط الرابع مسجلاً أفضل توقيت في كل التحديات بوصوله خط النهاية في 6:01:4 دقائق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز