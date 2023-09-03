روضة السركال تتصدر «آسيوية الشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت روضة السركال، لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج، قمة بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك بفندق بريستول في دبي، والتي يسدل عليها الستار اليوم، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة آسيوية، إذ أنهت اللجنة المنظمة للبطولة كل الترتيبات لحفل الختام؛ حيث ستقام الجولة التاسعة الأخيرة في الفترة الصباحية، ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الفترة المسائية.

صدارة

وجاءت صدارة روضة لفئة الإناث بعد الجولة السابعة برصيد 6.5 نقاط من 6 انتصارات وتعادل، وتقترب روضة من إنجاز آسيوي جديد بعدما فازت بالميدالية الفضية في النسخة الماضية من البطولة نفسها، التي أقيمت في سلطنة عمان.

وتطارد روضة على القمة السيرلانكية ديساندهي بفارق نصف نقطة وبرصيد 6 نقاط، ثم مواطنتها نيكاليشا الثالث برصيد 5.5 نقاط، وتساوت 3 لاعبات برصيد 5 نقاط، هن الهندية أموليا، والفلسطينية إيمان صوان، والإيرانية راهيل كياني، وتراجعت وافية درويش المعمري، لاعبة منتخبنا للمركز السابع برصيد 7 نقاط.

منافسات

وتشهد منافسات الذكور صراعاً قوياً في الأمتار الأخيرة وبعد الجولة السابعة، حيث لم يتبق سوى جولتين، ويتصدر الهندي كوماريش قمة البطولة برصيد 6.5 نقاط، ويتساوى 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، هم الكازاخي رافائيل، ومواطنه إسلامبك، والفلبيني سانتياجو، وتساوى 5 لاعبين برصيد 5.5 نقاط، و10 لاعبين برصيد 5 نقاط، من بينهم لاعبنا أحمد الرميثي.

من ناحية أخرى، تشهد البطولة مشاركة عدد من حكامنا ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم الكوادر الفنية والإدارية والدفع بالحكام بالبطولات للحصول على نورمات لقب حكم دولي، حيث يشارك الحكم الدولي أحمد النعيمي نائباً لرئيس لجنة الحكام، وماجد العبدولي، وداوود البلوشي، وعوشة الشامسي، ونورة البلوشي، ومريم طه.

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