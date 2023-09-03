سلمان الصباح رئيساً لـ«آسيوي الرماية»

المصدر: (الكويت ـ أحمد عبداللطيف)

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وضعت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية ثقتها في الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح لرئاسة الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة محتفظاً بمنصبه، جاء ذلك الاجتماع الذي عقد أمس في الكويت بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوشيانو روسي، إضافة إلى 41 اتحاداً وطنياً في القارة الآسيوية، كما تم انتخاب باقي المناصب التنفيذية بالاتحاد بواقع 5 نواب للرئيس و8 أعضاء للمكتب التنفيذي واعتماد التقريرين الإداري والمالي للاتحاد للسنة المالية المنتهية، وتزكية الكويتي المهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد الكويتي للرماية لمنصب أمين عام للاتحاد واحتفظت الكويت بمقر الاتحاد الآسيوي.

من جانبه، أكد الشيخ سلمان الصباح على أن الاتحاد الآسيوي ملتزم بتشجيع المواهب وتوفير الفرص للرياضيين الطموحين في آسيا للتميز قارياً ودولياً في هذه الرياضة الأولمبية، وقال: سنعمل على إرساء أساس متين فنياً وإدارياً وتعزيز ثقافة اللعب النظيف لمستقبل أكثر إشراقاً للرماية الآسيوية، بجانب تقديم الدعم الفني واللوجستي والإداري لاتحادات القارة من أجل تشجيعهم على إقامة المسابقات الآسيوية والدولية.

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