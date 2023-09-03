18 شوطاً لـ«سن اللقايا» بميدان الذيد

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تواصلت صباح أمس منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة، بميدان الذيد لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 18 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلومترات، بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

نتائج

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «جلمودة» لمحمد سعيد الخاصوني، بزمن وقدره 6:34:76 دقيقة (أفضل توقيت)، الشوط الثاني «الفارسة» لحمد خلفان بالعامري، بزمن وقدره 6:43:39، الشوط الثالث «عباب» لعلي سعيد سالم بن طارش، بزمن وقدره 6:41:52، الشوط الرابع «مشكور» لسالم محمد سالم بن لاحج، بتوقيت وقدره 6:39:63.

سرابة

وحصد الشوط الخامس «سرابة» لسعيد راشد سالم بالعيضب، بزمن وقدره 6:43:86، الشـــــــوط السادس «صدمة» لراشد علي بخيت الكتبي6:41:94، الشــــــــوط السابع «هملول» لمحمد خميس بالصوب الكتبي، بتوقيت وقدره 6:48:24، الشـــــــوط الثامن «مداهم» لسالم سعيد بالعجيد، بزمن وقدره 6:41:61.

منافسات من جانبه، أكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة تأكيد على الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة وأهلها، واهتمام سموه بتراث الآباء والأجداد وترسيخ مكانه التراث في نفوس أبناء الأجيال المقبلة.

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