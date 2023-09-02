حارب الحمادي وأحمد الشامسي بطلان من ذهب

المصدر: أبوظبي - البيان

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سطع نجم الثنائي حارب الحمادي وأحمد الشامسي في سماء بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين التي اختتمت الأسبوع الماضي في العاصمة الكازاخية أستانا، بعد تحقيقهما الميدالية الذهبية في هذه البطولة الدولية المهمة التي تعد هدفاً كبيراً لكل نجوم البساط.

وحظي أداء المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في البطولة بإشادة واسعة ومتواصلة، وقد أسهم البطلان القادمان بقوة في الإنجاز الذي حققه المنتخب في الحفاظ على اللقب العام الرابع على التوالي.

ونجح حارب الحمادي في الفوز على الكازاخي رافائيل أورومباييف في فئة تحت سن 16 لوزن تحت 55 كيلوجراماً بعد مباراة نهائية قوية ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة. وأعطى هذا الانتصار المنتخب الوطني دافعاً قوياً للدفاع عن لقبه.

وقال الحمادي: «حظيت بتجربة استثنائية في مشاركتي الأولى مع المنتخب الوطني، ولا سيما أنني نجحت في الفوز بالميدالية الذهبية». وأضاف: «كان النزال النهائي صعباً للغاية، حيث جمعني ببطل العالم العام الماضي في هذه الفئة في أرضه وبين جمهوره، ولكنني حققت الفوز بإخضاع المنافس في الدقيقة الأولى».

وأكد الحمادي أنه يتّبع نظام تدريب صارماً، إذ يقوم برفقة الزملاء بالتدرب يومياً أربع ساعات. وبدأ حارب الحمادي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، إذ يحرص على الالتزام التام بروتينه التدريبي مع مراعاة التزاماته المدرسية.

واختتم بالقول: «كنت في البداية أمارس كرة القدم، ليبدأ بعدها شغفي برياضة الجوجيتسو منذ عام ونصف عام فقط، وها أنا اليوم بطل العالم في فئتي على الرغم من أنني لا أزال في بداية مسيرتي في هذه الرياضة».

فوز مستحق

بدوره، حقق أحمد الشامسي فوزاً مستحقاً على الروسي ديفيد بيرانيان في نزال قوي بوزن تحت (42 كجم)، محققاً ذهبيته الثالثة على التوالي في بطولة العالم.

وقال: «على الرغم من أن النزال كان واحداً من أصعب النزالات التي خضتها على الإطلاق، إلّا أنني تمكنت من حسمه بفضل التركيز على أدّق التفصيلات، ومشاهدة بعض مقاطع الفيديو للمنافس قبل خوض النزال».

ويستعد الشامسي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بعدما خصص سبعة أشهر للتحضير لكل من بطولة العالم وبطولات المحترفين العالمية، وهو جاهز للمنافسة في الصعد كافة.

وأضاف: أتذكر باعتزاز لقائي الأول مع المدرب مارسيو، الذي آمن بموهبتي ورحب بي ووجهني لأصبح أحد أفضل اللاعبين. وقال الشامسي الذي يتابع دراسته إن تلك اللحظة التي غيّرت مسيرته كانت في سنة 2016.

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