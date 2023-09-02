نجاح كبير لدورة مجلس دبي الرياضي الصيفية للألعاب الجماعية

المصدر: دبي - البيان

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عرفت دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية نجاحاً كبيراً في ختام المنافسات التي شاركت فيها أندية دبي الأربعة وهي: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا ضمن فئتي الشباب والناشئين وتضمنت ثلاث ألعاب جماعية هي الكرة الطائرة وكرة السلة، وكرة اليد.

وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة فاز فريق شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة الشباب، وفاز فريق نادي النصر الرياضي بالمركز الأول في فئة الناشئين، وفي منافسات بطولة كرة السلة فاز فريق نادي الوصل الرياضي بالمركز الأول في فئتي الشباب والناشئين، وفي منافسات بطولة كرة اليد فاز أيضاً فريق نادي الوصل بالمركز الأول في فئتي الشباب والناشئين.

وأقيمت منافسات بطولة كرة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، بينما أقيمت منافسات بطولة كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل الرياضي، فيما أقيمت منافسات بطولة الكرة الطائرة في صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة.

خطة استراتيجية

وينظم مجلس دبي الرياضي «الدورة الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية» سنوياً انطلاقاً من خطته الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تعد الدورة إعداداً مبكراً لفرق ولاعبي أندية دبي بالشكل الملائم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بما يساعدها على تحقيق أهدافهم للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.

وتأتي هذه الدورة تنفيذاً لتوصيات الملتقيات السنوية للألعاب الجماعية التي ينظمها المجلس في الجانب المتعلق بتطوير المستوى الفني للاعبين وتقديم الدعم الشامل للرياضيين الموهوبين واستثمار فترة الاستراحة في الإجازة الصيفية.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والناشئين تأكيداً على أهمية الدور الذي تلعبه فرق المراحل السنية بأندية دبي كونها الرافد الأول للفرق الأولى بالأندية وتعد أساساً لنجاحها وتفوقها في المسابقات الرسمية، كما يحرص المجلس على تحقيق الأجهزة الفنية بأندية دبي أكبر قدر من الاستفادة من هذه الدورة حيث تتيح الدورة للأجهزة الفنية تجربة اللاعبين من أجل التعرف على مستوياتهم وإيجاد مواضع التحسين وتحقيق الانسجام اللازم بين اللاعبين خلال مباريات الدورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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