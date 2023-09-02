«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» 1 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى الثالث منه. وتصاحب البطولة فعاليات عدة، ويمكن للجمهور الاختيار من بين تجارب عدة متنوعة للاستمتاع بالفعالية على ملعب «ذا سيفينز» بدبي خلال نهاية أسبوع حافلة بالتشويق والمنافسة. وتتضمن دورة العام 2023 من البطولة، أكبر حشد من الرياضيين والنجوم والفنانين العالميين، بالإضافة إلى أكبر تجارب الضيافة الحديثة في دبي خلال البطولة، وبأسعار تذاكر تبدأ من 425 درهماً.

وإلى جانب البطولة الرئيسية، سيكون بوسع المشجعين حضور منافسات رياضية شيّقة ومتنوعة بين فرق الهواة في الرجبي، وكرة الشبكة، والكريكيت، وفرق اللياقة وغيرها من جميع أنحاء العالم. وقد شهدت نسخة العام الماضي 2022 حضوراً عالمياً واسعاً للرياضيين المحترفين والهواة، تجاوز عددهم 5600 مشارك و420 فريقاً، من جميع المستويات والأعمار من 32 دولة، تنافسوا على أرض ملعب «ذا سيفينز».

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