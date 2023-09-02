فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك يتأهب لـ«عربية السلة»

المصدر: أبوظبي - وام

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تتوجه بعثة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بعد غدٍ، إلى المغرب، للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة سيدات، المقررة بمدينة مراكش من 6 إلى 15 سبتمبر الجاري.

ويتطلع فريق الأكاديمية، حامل لقب دوري وكأس رئيس الدولة، إلى الظهور بشكل مشرف في أول مشاركة عربية له، إلى جانب تطوير مستوى الفريق وتعزيز مكانته على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ودعمت الإدارة صفوف الفريق بلاعبتين محترفتين، كما خاض الفريق معسكر إعداد في صربيا لعب خلاله عدداً من المباريات القوية مع مجموعة من الفرق الصربية لرفع معدل اللياقة البدنية والتجانس قبل المشاركة في البطولة العربية.

وعبّر صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة بسوق دبي الحرة راعي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في البطولة العربية، عن ثقته في نجاح ممثل الإمارات في تحقيق نتائج إيجابية.

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