انتصرت على المرض.. أنُس جابر إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة

المصدر: البيان

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احتاجت التونسية أنس جابر التي تعاني من وعكة صحية إلى 3 مجموعات للفوز على نوسكوفا (41)، بنتيجة 7-6 (9-7) و4-6 و6-3، للتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتخطت أنس جابر التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا، بعد مباراة مثيرة حسمتها التونسية لصالحها بمجموعتين لمجموعة واحدة.

وتعتبر هذه هي المباراة الثانية توالياً التي تعاني خلالها أنس جابر لحسمها لصالحها، بعدما تغلبت بصعوبة على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 (7-4) في الدور الأول.

وقالت أنس جابر: "لقد كنت مريضة منذ الخميس الماضي، أتناول الكثير من الأدوية وأبذل قصارى جهدي للتعافي".

وتواجه جابر في مسعاها لبلوغ ثمن النهائي تشيكية أخرى هي ماري بوزكوفا (31).

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