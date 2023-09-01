12 ميدالية لـ«الشارقة للمرأة» في "جورجيا للقوس والسهم"

المصدر: متابعة - البيان

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أحرز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في ختام مشاركته الناجحة في بطولة جورجيا الدولية الودية للقوس والسهم 12 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات).

مثل النادي في البطولة اللاعبات منى فيصل «ذهبية فردي 18م»، وعلياء فيصل «برونزية فردي 18 م»، وفاطمة أحمد «ذهبية فردي 30م»، وحمدة المازمي «فضية فردي 50م»، وسارة المازمي «برونزية فردي 50م»، وراند علي «برونزية فردي 60م»، وميرة الصايغ «ذهبية فردي 70م»، وهند أحمد «فضية فردي 70م»، وجنة آل علي وفاطمة أحمد «ذهبية فرق 30م»، وحمدة المازمي ونورة المازمي «فضية فرق 50م»، وسارة المازمي ومروة السركال «برونزية فرق 50م»، وراند علي وفاطمة صلاح «فضية فرق 60 م».

وأشادت بلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بحصاد فريق النادي للقوس والسهم في دولية جورجيا الودية، منوهة بأن المشاركة تندرج في إطار نهج إدارة النادي الهادف إلى توفير أفضل سبل الإعداد لمختلف الفرق الرياضية تحضيراً لخوض تحدي بطولات الموسم الجديد، مثنية على أداء اللاعبات خلال البطولة وجهود الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

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