«الترايثلون» يعسكر في إسبانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يكثف اتحاد الإمارات للترايثلون استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، المقررة إقامتها في مدينة هانجتشو الصينية في الفترة من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين، حيث يخوض اثنان من لاعبيه، هما سعود الزعابي ومحمد الغافري، معسكراً إعدادياً في إسبانيا قبل السفر إلى الصين من أجل المشاركة في الدورة الآسيوية.

وأكد خالد الفهيم، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، أن الاتحاد يعمل حالياً على تجهيز اللاعبين بشكل مكثف في معسكر إسبانيا قبل المشاركة، من خلال تدريبات يومية، سواء للجري أو ركوب الدراجات.

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