محمد بن ثعلوب: اكتمال 90 % من تحضيرات «أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على عمل اللجنة المنبثقة والجهات المساعدة لاستضافة دولة الإمارات بطولة «أبوظبي غراند سلام للجودو» لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، التي تتجدد استضافتها بدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، ومساهمة العديد من الشركات والمؤسسات والوزارات والدوائر الرسمية، وسط مشاركة سنوية واسعة، مواصلة لنجاحات البطولة السنوية التي تقام بصالة «مبادلة آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو عقب تشاوره مع ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية مدير البطولة: إن اللجنة المكلفة أنجزت نحو 90 % من عملها، لخبراتها المتراكمة التي أسهمت في إنجاح كل البطولات الكبرى الماضية، التي نالت رضا وتكريم الاتحاد الدولي للجودو، مؤكداً أن 21 دولة تقدمت للمشاركة حتى الآن، وذلك قبل نحو 50 يوماً من موعد استضافتها وقبل 45 يوماً من موعد إغلاق باب التسجيل حسب لائحة الاتحاد الدولي، من مختلف دول العالم من أعضاء الاتحاد، من بينها منتخب لبنان، وسيكون باب الاشتراك مفتوحاً حسب لائحة البطولة، بينما يتواصل برنامج إعداد منتخبنا الأول خلال الفترة المقبلة تطلعاً لبلوغ أولمبياد باريس 2024.

ترحيب

وجدد رئيس اللجنة المنظمة الترحيب برئيس الاتحاد الدولي ماريوس فيزر، وأعضاء الاتحاد الدولي، وكل وفود الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء، الذين استعدوا للمشاركة في النسخة التاسعة لبطولة أبوظبي الكبرى للجودو، التي انطلقت نسختها الأولى في عام 2009 على مستوى الغراند بري، وتطورت لمصاف بطولات الغراند سلام الكبرى، التي تمثل البطولة الثالثة عشرة لفعاليات الاتحاد الدولي التي وفرت لها الإمارات كل متطلبات النجاح، والتي شهدت مشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجودو من جميع أنحاء العالم، الذين تتجدد استضافتهم في بلدهم الثاني في ظل الجهود المتواصلة لتطور رياضة الإمارات، وفي ظل الدعم والاهتمام الذي تجده من القيادة الرشيدة.

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