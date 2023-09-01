«الإمارات الدولية لكرة الطاولة» أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف مدينة العين بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، أن استراتيجية الفترة المقبلة ترتكز على طموحات كبيرة لتعزيز حظوظ التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال المشاركة في البطولات التي تقام في منطقة غرب آسيا، بعد اعتماد الاتحاد الدولي تأهل البطل في 5 مناطق من القارة.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد على المشاركة في البطولات الدولية والقارية والإقليمية، والتي تكتسب أهمية كبيرة لتجميع النقاط ورفع مستوى التصنيف، واكتساب الخبرات والاحتكاك، ضمن الخطط والبرامج الداعمة لتطوير المنتخبات الوطنية، ورفع مستوى تنافسيتها.

وأشاد البحر بالنتائج الجيدة لمنتخبي الناشئين والشباب في البطولة الدولية التي أقيمت بالأردن من 21 إلى 26 أغسطس الماضي .

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