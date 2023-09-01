نيابة دبي تكرّم ممثل منتخب الإمارات لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي - البيان

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كرّم فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في نيابة دبي، بحضور المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي، المحامي العام ورئيس الفريق، الموظف عدنان معلمي عضو الفريق وممثل منتخب الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، حيث حصل المنتخب على الميدالية الفضية لمسابقة خماسي البولينغ ضمن بطولة العالم لبولينغ الصم التي استضافتها مدينة ميونيخ الألمانية.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً لحرص النيابة العامة على تقدير وتثمين جهود الأفراد من ذوي الهمم، ودعمهم وتشجيعهم على الاندماج المجتمعي وتحقيق النجاحات في كل المحافل المحلية والدولية.

وعبر رئيس وأعضاء الفريق عن الفخر والاعتزاز بمشاركة الموظف عدنان معلمي مع زملائه أبطال المنتخب في فريق ذوي الإعاقة السمعية، وبإنجازهم وفوزهم المستحق في البطولة الدولية، مؤكدين أن هذا الإنجاز ليس مجرد رمز للتفوق الرياضي، بل هو تأكيد على القدرات والإمكانات التي يمتلكها أبطالنا من ذوي الهمم، وتجسيد للروح القتالية والإصرار على التميز يظهر للعالم كله مدى الكفاءة والمهارة التي يمكن أن يتميز بها الأفراد من هذه الفئة، والتي ترتقي بمكانة الرياضة الإماراتية، وتلهم الشباب في الحاضر والأجيال في المستقبل لتجاوز العقبات وتحقيق النجاح.

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