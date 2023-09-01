بالرقاد: بطولات دبي علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي البيان

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انتزع المنتخب الصيني المركز الأول في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» التي أسدل الستار عليها أول من أمس بصالة هيلتون الحبتور سيتي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم حيث حقق «التنين» 18 ميدالية في «النخبة» منها «9 ذهبيات» و6 فضيات، و3 برونزيات ، فيما شهدت نسخة دبي تحطيم 7 أرقام عالمية.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية ودعم سموه للحدث، كما شكر خورخي مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالمبية واللاعبين والحكام وأعضاء اللجنة المنظمة والرعاة شركاء النجاح وفرق العمل والمتطوعين وأجهزة الإعلام المختلفة وقناة دبي الرياضية.

وقال: إن بطولات دبي باتت علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم» محققة العديد من المكاسب للمشاركين ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من قيادتنا الرشيدة.

ثناء

وأثنى ماسيمو داجية نائب مدير الرياضة في الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالمبية على التنظيم موجهاً الشكر إلى دبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانتها في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية.

وقال: إن الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم» كان له المردود الإيجابي على مسيرة رياضة هذه الفئة على كافة الأصعدة.

وكرم الاتحاد الدولي ثاني بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي مدير البطولة وأحمد الحمادي نائب مدير البطولة وعيسى مخشب ممثلاً لنادي دبي لأصحاب الهمم وقادر قمر الزمان المدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة فيما قدم بالرقاد درعا تذكارية لخورخي مورينيو.

وتسلم عماد رمضان رئيس بعثة مصر علم استضافتها للنسخة الجديدة «2025» مرحباً بالوفود بمصر.

من جانبه وجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للحدث ودعمه المتواصل لأصحاب الهمم ومجلس دبي الرياضي والرعاة وأجهزة الإعلام المختلفة والمتطوعين وكل فرق العمل.

وأشار العصيمي إلى أن حرص الدول والأبطال على التواجد في بطولات دبي يعكس قيمتها والمستوى العالي الذي وصلت إليه مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير كل البطولات من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل وتمكين (أصحاب الهمم) من خلال الرياضة التنافسية.

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