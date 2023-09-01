4 سباحين يمثلون الإمارات في «الألعاب الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك منتخب الإمارات للسباحة في النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2022» بـ4 سباحين.

والسباحات المختارات هن: مهرة الشحي، وميرة الشحي، ومها الشحي، والسباح عمر الحمادي.

وأوضح مروان الحتاوي، مدرب منتخب السباحة، أن الاتحاد اختار مجموعة من السباحين والسباحات، انخرطوا في برنامج تجهيز مستمر، يتضمن العديد من البطولات ضمن أجندة الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، إضافة للبطولات المحلية المختلفة.

وأوضح أنه يتم اختيار المجموعة المناسبة من السباحين للمشاركة بكل محفل رياضي يحين موعده، وبالتالي تم اختيار 4 سباحين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، بمن فيهم 3 سباحات، تماشياً مع الاهتمام بمشاركة العنصر النسائي في الرياضة الإماراتية.

وأكد أن يوسف المطروشي، سباح منتخب الإمارات، تعذرت مشاركته في «هانجتشو 2022» بسبب التزامه ببرنامج «النخبة» الذي يتضمن قائمة مسبقة بالبطولات والأحداث الرياضية التي يشارك فيها، وصولاً إلى «أولمبياد باريس 2024». وقال إن المطروشي شارك في بطولة العالم الأخيرة باليابان، نال بعدها راحة سلبية من التدريبات والمشاركات.

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