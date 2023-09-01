«دبي الرياضي».. خارطة فعاليات تغطي أنحاء الإمارة

المصدر: دبي - البيان

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أكد مجلس دبي الرياضي على تنظيم الفعاليات الرياضية في جميع قطاعات إمارة دبي التي تمتلك كثافات سكانية كبيرة وتنوعاً جغرافياً رائعاً يجمع بين مياه الخليج العربي والشواطئ الرملية الساحرة وكذلك المناطق السكانية الحديثة ذات التصاميم المعمارية الفريدة، والمناطق الصحراوية الخلابة التي تحوي بحيرات ومحميات طبيعية، والمناطق الجبلية الجميلة، والتي تضم مناطق جذب سياحي وحضري ومجمعات متعددة الاستعمالات.

كما أكد مجلس دبي الرياضي على إتاحة الفرصة للساكنين في مختلف مناطق دبي لممارسة رياضتهم المحببة أو حضور الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية التي يتم تنظيمها وأيضاً إتاحة الفرصة لزوار المدينة القادمون من خارج الدولة لحضور الفعاليات والمشاركة فيها للاطلاع على جمال دبي وتنوعها الجغرافي ومناطق الجذب السياحي والحضري التي تضمها من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة في جميع القطاعات الحضرية الـ 19 لدبي.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه مجلس دبي الرياضي مع منظمي الفعاليات الرياضية ممثلي أبرز شركات التطوير العقاري في دبي نخيل ودبي القابضة وإكسبو، وتم خلاله استعراض الإمكانيات العديدة التي تضمها المناطق السكانية والحضرية في دبي والتي روعي فيها وجود مناطق ممارسة الرياضة سواء كانت ممرات الجري والمشي أو مناطق مساحات اللعب والمسابح والملاعب والمنشآت الرياضية ومقرات الأندية، كما تم عرض أهم التحديثات والتطورات على نظام تصنيف الفعاليات الرياضية الأول من نوعه الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي.

معايير

وتم شرح المعايير والفئات الجديدة التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى نظام تصنيف الفعاليات الرياضية من أجل تعزيز قطاع الفعاليات الرياضية في دبي والتطوير المستمر لهذا القطاع المهم بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة بدبي وفي القطاع الرياضي خصوصاً وتوفير بيئة تساهم في الدفع باتجاه تطوير ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية.

كما تم خلال الفعالية التعريف بأبرز وأهم القطاعات والمناطق في دبي التي يمكن تنظيم الفعاليات الرياضية مما يزيد من قيمة الفعالية الرياضية ويساهم في الترويج لوجهات دبي وأشهر المعالم السياحية فيها، كما يهدف الجمع بين منظمي الفعاليات الرياضية مع المطورين العقاريين إلى تعزيز العلاقة فيما بينهم وفتح مجال لاكتشاف التحديات التي تواجه الطرفين وكيفية التغلب عليها، والتعرف على التسهيلات التي تقدم من قبل المطورين لمنظمي الفعاليات.

ويعد «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» مبادرة إماراتية رائدة أطلقها المجلس بهدف المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني.

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