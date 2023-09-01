الرياضة الإماراتية تعزز مكانتها بإنجازات عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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على مدار شهر أغسطس الماضي، كانت الرياضة الإماراتية حاضرة بقوة في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والعالمية، وأكدت مكانتها في مختلف الألعاب، بحصد العديد من الميداليات الملونة والحصول على المناصب الدولية.

وشهد شهر أغسطس مشاركات واسعة لرياضة الإمارات، ورفع علم الدولة عالياً في أكثر من مناسبة بالوقوف على منصات التتويج، كما تميزت رياضة الإمارات بتنظيم فعاليات عالمية، على رأسها مونديال رفعات القوة بدبي، الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه الأنجح، وأنه جاء استثنائياً في كل شيء.

وبرزت نتائج وإنجازات الألعاب القتالية، بعدما نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو في تصدر الترتيب العام لبطولة العالم في كازاخستان، وسط مشاركة أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة، وحقق لاعبو الإمارات 46 ميدالية(15 ذهبية و12 فضية و19 برونزية). وفاز المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة بالمركز الرابع في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، متقدماً 5 مراكز عن ترتيبه في نسخة العام الماضي، وأحرز لاعبو المنتخب 12 ميدالية متنوعة، بعدما حصدوا 4 ميداليات في نسخة 2022. وفي المواي تاي، أحرز منتخب الشباب 5 ميداليات في البطولة العربية في ليبيا. وفي الجودو، أحرز نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني، الميدالية البرونزية في الوزن الخفيف تحت 66 كجم، ضمن بطولة «الماستر الكبرى» في بودابست.

كما توج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بلقب بطولتي «أوبقلابيق الدولية» في بلجيكا فئة «3 و4 نجوم»، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من جميع أنحاء العالم.

وفاز سلطان محمد اليحيائي رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، برئاسة المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية. وفازت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بعضوية لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي للعبة.

واحتل منتخبنا الوطني المركز العاشر على مستوى العالم والثالث آسيوياً في تصنيف أغسطس والصادر عن Beach Soccer Worldwide بعدما جمع 1449 نقطة.

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وحقق المتسابق ماجد المرزوقي من فريق أبوظبي للشراع الحديث الميدالية البرونزية تحت 16 سنة لفئة الإلكا 4 بكأس بولندا لقوارب الإلكا، والتي أقيمت بمشاركة أكثر من 187 بحاراً من 11 دولة، وجاء سادساً في الترتيب العام، وفاز زميله محمد الزعابي بالمركز الرابع. وفي مونديال رفعات القوة، الذي نظمته دبي واختتم أول من أمس،واصل لاعبو الإمارات تحقيق الإنجازات، وكان أبرزها إحراز أحمد خميس البلوشي لاعب المنتخب الوطني لرفعات القوة 3 ميداليات ملونة.

وضمن سباقات الدراجات، أحرز تيم ويلينز دراج فريق الإمارات المركز الثاني وقميص القائد، بالمرحلة الرابعة لطواف رنيوي ببلجيكا، كما أحرز رافال ماجكا نجم الفريق أيضاً لقب المرحلة الثالثة من طواف بولندا، بعد تألقه في طواف فرنسا.

وفي الألعاب الذهنية، فاز علي حمدان الشريفي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالمركز الأول في «مهرجان كان الدولي السنوي للشطرنج» في فرنسا بمشاركة نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

واختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في بطولة الألعاب العالمية لرجل الشرطة والإطفاء بمدينة وينبيج الكندية محققة إنجازات فريدة على المستوى الدولي حيث حصدت 42 ذهبية و31 فضية و26 برونزية.

وفي رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، أحرز المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك 27 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، بالمنامة.

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