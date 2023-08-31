سفير الإمارات في روسيا: دعم القيادة الرشيدة سبب نجاحات كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: وام

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أكد سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، أن الوصول للمحطة الروسية التاسعة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، يعد امتداداً مهماً لأجندة سباقات هذه الكأس الغالية في مضامير السباقات العالمية.

وأشار سفير دولة الإمارات لدى روسيا إلى أن دعم القيادة الرشيدة للحدث، يقوده للوصول إلى أعلى المراتب العالمية بين جميع سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وقال الجابر: "ما تحققه هذه البطولة من نجاحات في كل محطاتها يأتي تجسيداً لمدى اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالأصالة ورفعة الخيل العربية".

وتابع: "دولة الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية وعلاقات تاريخية وطيدة مع روسيا في المجالات كافة، وتنظيم المحطة التاسعة للبطولة في مدينة كازان يعد ثمرة لهذه العلاقات المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين".

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