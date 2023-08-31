نسخة 2025 في ضيافة مصر.. الصين بطل مونديال دبي لرفعات القوة 2023

المصدر: وام

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أحرز المنتخب الصيني المركز الأول في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم "دبي 2023 "، التي أسدل الستار على منافساتها أمس ، محققاً 18 ميدالية في "النخبة" موزعين على 9 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

وكانت البطولة قد اقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وشارك فيها 610 لاعبين ولاعبات مثلوا 90 دولة.

وحل المنتخب الإيراني ثانياً في قائمة الترتيب بـ 6 ميداليات (3 ذهب وفضيتان وبرونزية)، وتلاه المنتخب النيجيري ثالثاً بـ7 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات)، ثم المنتخب الأوكراني رابعاً بـ 6 ميداليات (ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان) وجاء المنتخب المصري خامسا بـ5 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان)، في حين شهدت هذه النسخة تحطيم 7 أرقام عالمية.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، خلال حفل الختام، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه للحدث، وإلى خورخي مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالمبية واللاعبين والحكام، وأعضاء اللجنة المنظمة والرعاة على مساهمتهم في إنجاح هذه البطولة.

وقال إن بطولات دبي أصبحت علامة فارقة في رياضة "أصحاب الهمم" والتي تحقق العديد من المكاسب للمشاركين، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة " أصحاب الهمم" من “قيادتنا الرشيدة".

وأثنى ماسيمو داجية نائب مدير الرياضة في الاتحاد الدولي لرفعات القوة البارالمبية على التنظيم، ووجه الشكر إلى دبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي جسد مكانتها على خريطة " أصحاب الهمم" العالمية.

وتسلم عماد رمضان رئيس بعثة منتخب مصر علم استضافة النسخة المقبلة من بطولة العالم لرفعات القوى 2025، مرحبا بمشاركة الوفود في النسخة الجديدة بمصر .

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